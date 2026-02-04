雇用統計（2025年 第4四半期）06:45 結果5.4% 予想5.3%前回5.3%（失業率) 結果0.5% 予想0.3%前回0.0%（雇用者数増減（前期比）) 結果0.2% 予想-0.1%前回-0.7%（-0.6%から修正）（雇用者数増減（前年比）)