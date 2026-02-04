高市早苗首相は1月19日に記者会見を開いて衆議院の解散を発表し、消費税減税を公約として掲げた。物価高に苦しむ中・低所得者層の負担を減らすため「飲食料品については2年間に限り消費税の対象としない」との方針を示し、消費税減税は「私の悲願」と説明。「今後設置される『国民会議』において、財源やスケジュールの在り方など、実現に向けた検討を加速します」と有権者に訴えた。（全2回の第1回）＊＊＊【写真を見る】「激ヤ