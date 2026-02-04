杉咲花が主演するドラマ『冬のなんかさ、春のなんかね』（日本テレビ系／毎週水曜22時）の第4話が今夜放送。文菜（杉咲）が売れっ子小説家の元カレと再会する。【写真】ドラマ『冬のなんかさ、春のなんかね』第4話より監督・脚本を今泉力哉が務める本作は、杉咲演じる主人公・土田文菜がこれまでに経験してきたさまざまな別れやかなわなかった恋などから、人を好きになることにどこか怖れを抱いていて、「大切な人とはつきあわ