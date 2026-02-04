インフルエンサーとして活動する女性が自身の「原型の顔」を公開し、大きな反響を呼んだ。【映像】“原型ない”中学時代の卒アル写真ABEMAで配信中の『愛のハイエナ』は、“愛”をテーマに人間の『欲望』をあぶり出し、つい覗き見したくなる“瞬間”にしゃぶりつく遠慮を知らないドキュメントバラエティ。ニューヨーク（嶋佐和也、屋敷裕政）がMCを務め、さらば青春の光（森田哲矢、東ブクロ）がレギュラー出演している。番組