シリーズ「戦後80年を超えて‥パイロット「生きる」ことの尊さ」【第3話】特攻。第二次大戦下、航空機や小型艇に若き命を乗せ、敵軍に体当たりをする特別攻撃だ。【写真を見る】出撃当日に届いた終戦･･･死を覚悟した16歳の特攻兵は「頭が真っ白に」 最後の語り部が語る戦争のむなしさと思い「平和ボケでいい」特攻は若き兵士たちの「志願」によって敢行された。6000人以上が国のためだと命を捧げ、散っていった。特攻に志願した兵