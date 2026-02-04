シリーズ「戦後80年を超えて‥パイロット「生きる」ことの尊さ」【第2話】特攻。第二次大戦下、航空機や小型艇に若き命を乗せ、敵軍に体当たりをする特別攻撃だ。【写真を見る】「飛び立ったら、もう帰れない」16歳の少年はなぜ特攻を“熱望”したのか紙一枚で迫られた選択と“最後の語り部”明かす死への覚悟特攻は若き兵士たちの「志願」によって敢行された。6000人以上が国のためだと命を捧げ、散っていった。特攻に志願した