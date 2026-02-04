俳優の釈由美子（47）が2日、自身のインスタグラムを更新。旅番組のロケでのオフショットを公開した。【写真】バスタオルを巻いて…美肌あらわに露天温泉を楽しむ釈由美子釈は「番組出演のお知らせです」と切り出し、東海テレビ『美味温泉』（5日深夜0:20〜）への出演を報告。番組について、「東海地方の温泉地を訪ね『温泉・料理・お酒』を楽しむ美味しいひとり旅の番組です」と紹介した。プライベートでは「温泉ソムリエ