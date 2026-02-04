少ないリードを守り切った。赤坂ドリブンズの鈴木たろう（最高位戦）が2月3日、「大和証券Mリーグ2025-26」の第1試合に登板。昨年末以来となる、待望の今期2勝目を飾った。【映像】欲張りゼウス発動！狙って決めた対々和・三暗刻当試合は起家からU-NEXT Pirates・仲林圭（協会）、KADOKAWAサクラナイツ・阿久津翔太（連盟）、たろう、KONAMI麻雀格闘倶楽部・伊達朱里紗（連盟）の並びで開局。東1局は、阿久津が1100点で仲林の