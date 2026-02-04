シリーズ「戦後80年を超えて‥パイロット“生きる”ことの尊さ」【第1話】特攻。第二次大戦下、航空機や小型艇に若き命を乗せ、敵軍に体当たりをする特別攻撃だ。【写真を見る】16歳の“子ども”が一人で空へ…97歳の元少年飛行兵が語る「死への覚悟」“最後の語り部”の記憶特攻は若き兵士たちの「志願」によって敢行された。6000人以上が国のためだと命を捧げ、散っていった。特攻に志願した兵士の中には、成人に満たない少年た