アメリカのトランプ大統領は3日、下院で成立した予算案に署名しました。これにより政府機関の一部閉鎖は解消されます。トランプ大統領は先ほど、下院で成立した2026年9月までの新たな会計年度の予算案と、2月13日までの国土安全保障省のつなぎ予算案に署名し、法律が成立しました。これにより、1月31日から続いていた国土安全保障省や国防総省など、一部政府機関の閉鎖は解消されました。ただ、国土安全保障省の予算の確保はあと10