韓国で不倫が発覚することを懸念し、一人で出産した死産児を冷蔵庫の冷凍室に遺棄した後、行方をくらましていたベトナム出身の30代帰化女性に実刑判決が言い渡された。【画像】「性別逆なら逮捕」高3男子生徒と不倫した韓国の女教師2月3日、法曹関係者によると、清州（チョンジュ）地裁・刑事4単独（カン・ヒョンホ部長判事）は、死体遺棄の疑いで起訴された30代女性A氏に対する判決公判で、懲役1年6カ月を言い渡した。あわせて起