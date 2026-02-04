渡辺おさむアトリエは1月29日に、美術作家・渡辺おさむ氏の個展が2025年にウッドワン美術館、愛媛県歴史文化博物館、福井市美術館、九州国立博物館の全国4館の美術館・博物館にて開催され、合計来場者数4万8600人を記録したことを発表した。●現代美術作家の美術館個展として異例の動員実績渡辺おさむ氏は、これまでに全国30館以上の美術館で個展を開催しており、10館以上の美術館に同氏の作品がコレクションされている。ウ