長嶋茂雄は引退間際、肉体の衰えを自覚しながらも打席に立ち続け、自らの意思で引退を決めた。「巨人軍は永久に不滅です」という名言の中には、人生を自分で切り開く生き様が込められている。その姿勢は、私たちに訪れる決断の場面で、確かな指針となってくれるだろう。※本稿は、臨床スポーツ心理学者の児玉光雄『長嶋茂雄 永久に心を熱くする言葉「積極果敢」で生きる80のヒント』（清談社Publico）の一部を抜粋・編集したもので