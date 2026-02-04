ゴッパは2月2日、「毎日持ち歩く防災」をコンセプトに煙の拡散を抑える「モバイルバッテリー用 燃えにくいケース（EG-FR18S）」をAmazonで発売した。価格は2180円。クラウドファンディングの先行販売で人気を集め、今回一般販売を開始。早速、Amazonでも在庫切れの状態が続いているようだ。●4層構造で800度まで耐えられる 発火事故を抑制最近は、リチウムイオンバッテリーの発火事故が後を絶たない。東京消防庁の公開情報では