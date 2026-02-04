【その他の画像・動画等を元記事で観る】 Uruが、新曲 「今日という日を」を2月9日にリリース。同日20時にMVを公開する。 ■MVは卒業という人生の転機を通して前に進んでいく姿を描いた映像作品に 「今日という日を」は、木村拓哉主演映画『教場 Requiem』（2月20日公開）の主題歌として書き下ろされた楽曲で、節目に立つ人の心情に静かに寄り添い、前へ進む背中を押す一曲。 MVは、谷本将典監督が担当。主演には俳優・