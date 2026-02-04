2026年2月1日、中国メディアの第一財経は、日本の国債市場で40年債利回りが一時4％を突破し、財政悪化への懸念から市場では「売りによる不信任」が始まっていると報じた。記事は、1月20日に40年物国債利回りが07年の発行開始以来の最高水準を記録したほか、10年、20年、30年債の利回りも軒並み過去30年で最高水準を更新していると紹介した。そして、背景として高市早苗政権の「財政拡張と減税」というポリシー・ミックスへの不信感