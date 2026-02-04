町田浩樹はJISSでリハビリを実施不屈の精神で、夢の舞台へ――。ドイツ1部ホッフェンハイムに所属する日本代表DF町田浩樹が、キャリア最大の試練に直面した。2025-26シーズンの開幕戦で左膝前十字靭帯断裂という重傷を負い、長期離脱を余儀なくされた。北中米ワールドカップ（W杯）を10か月後に控えた時期での悲劇。孤独なリハビリを支えたのは、仲間の声と新たな出会いだった。帰国し、国立スポーツ科学センター（JISS）で過ご