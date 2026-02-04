北朝鮮による拉致被害者・横田めぐみさん（拉致当時１３歳）の母・早紀江さんが４日、９０歳の誕生日を迎える。最愛の娘がいなくなってから半世紀近く。いまだ帰国は実現せず、歯がゆい思いばかりを募らせてきた。早紀江さんは読売新聞の単独取材に応じ、「日本政府はこんな大変な問題を何で解決してくれないのか」と怒りをにじませた。（小川朝煕、古賀章太郎）「こんなに頑張っているのに、まだ解決しないの」早紀江さんは