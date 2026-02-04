小学4年生の3学期、1951年（昭26）1月に私たち一家は、実家に近い平塚町（現中区東平塚町）に引っ越した。まだ100メートル道路はなく、一帯にバラック小屋が並んでいた。広島市立竹屋小学校に転校したが、私は新しい学校でもすぐにガキ大将になった。平塚町に引っ越す1年前の50年に広島カープが誕生し、プロ野球人気が高まっていた。平塚町の自宅から近かったこともあって、父に連れられて、よく広島市民球場に通った。草野球も