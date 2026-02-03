Photo: かくれい 2024年5月14日の記事を編集して再掲載しています。ワンルームだと良くある、玄関が部屋に直結している間取り。我が家も同じような作りなのですが、ドアが目立ってインテリアが垢抜けないし、郵便屋さんからも部屋が丸見えだし、とてもストレスに感じていました。くねくね曲がるカーテンレール