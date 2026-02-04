次期「iPhone 18 Pro」のカメラに「テレコンバーター」が搭載される可能性が浮上しています。 情報通のSmart Pikachuによれば、iPhone 18 Proは開発におけるエンジニアリングサンプルの後期段階にあるとのこと。アップルはテレコンバーターや「可変絞りカメラシステム」を試作していると言います。 テレコンバーターとはレンズの焦点距離を伸ばし、より遠くの被写体を大きく写せる機構で、デジタルカメラではスポーツや