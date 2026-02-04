牝馬３冠に輝いたアパパネとアーモンドアイなど、多くの名馬を送り出してきた国枝栄調教師（７０）＝美浦＝が、３月３日に定年を迎える。国枝師と開業当初から厩舎を支えてきた鈴木勝美助手（５９）との対談企画で、今回は４つ目のテーマで「集大成編」。夢、ファンへの思いなどを語った。（取材構成・坂本達洋）―９０年に開業してから３７年目を迎えて、ホースマンとしての「夢」はかないましたか？国枝調教師（以下、国