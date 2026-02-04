競泳選手でリオデジャネイロ、東京両五輪代表の中村克（３１）が、肉体美を披露した。４日までに自身のインスタグラムを更新し、大阪・インテックス大阪で開催された国際フィットネスレース「ＨＹＲＯＸ大阪」に参加した様子をアップ。重りを両手に持って歩く姿や、仲間たちと記念撮影した写真を見せ、フォロワーは「かっこいいですね！」「とてもハンサムです」とくぎ付けになった。中村はプライベートでは２０２４年１２月