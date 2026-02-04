ドジャースは３日（日本時間４日）、マイケル・シアニ外野手（２６）を獲得したことを発表した。代わってアンディ・イバネス内野手（３２）をＤＦＡ（事実上の戦力外通告）とした。シアニは左投げ左打ちで、俊足と高い守備力が持ち味の外野手。２４年にはカージナルスで１２４試合に出場し、２本塁打、２０打点、打率２割２分８厘、２０盗塁をマークした。昨季は１９試合の出場に終わった。今オフは激動のオフとなっている。