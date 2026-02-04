朝日放送テレビ（ABCテレビ）が2025年1月19日に放送した『阪神淡路大震災30年特別番組 あの時から今へ 〜私が撮った1.17〜』がこのほど、関西の制作プロダクションが制作した番組や制作者を表彰する「第13回ATP上方番組大賞」でグランプリを獲得した。【写真】阪神・淡路大震災から31年各地の様子同番組は、ABCテレビのグループ会社であるエー・ビー・シーリブラが制作を手掛けた。2025年1月17日、阪神淡路大震災は30年の節