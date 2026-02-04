ウクライナ侵略の長期化により、対露制裁で米欧企業からの輸入ができないロシアの航空会社が旅客機不足に陥っている。新たな機体や部品が手に入らず、機体更新やエンジンなどの修繕が追いつかずにトラブルが急増。プーチン政権が音頭を取る国産機の開発も大幅に遅れており、退役した国産機まで再利用しながら運航を続けている状況だ。露有力紙イズベスチヤは１月、約３０年前に製造されたロシアの退役機１０機が修復され、複数