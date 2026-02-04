米原子力空母エーブラハム・リンカーン＝2025年8月、米カリフォルニア州サンディエゴの海軍航空基地（ロイター＝共同）【ワシントン共同】ロイター通信によると、アラビア海に展開中の米原子力空母エーブラハム・リンカーンに3日、イラン製無人機シャヘドが接近し、米軍のステルス戦闘機F35が撃墜した。米当局者の話としている。イラン革命防衛隊に近いタスニム通信は情報筋の話として、偵察任務のため公海上を飛行していたシ