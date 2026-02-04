【ニューヨーク共同】3日のニューヨーク株式市場のダウ工業株30種平均は反落し、前日比166.67ドル安の4万9240.99ドルで取引を終えた。人工知能（AI）開発を巡り、既存のソフトウエア企業の事業が脅かされるとの懸念が広がり、売り注文が膨らんだ。米AI新興企業が法務業務の自動化を担うツールを発表し、ソフトウエア大手の優位性が揺らぐとの見方が浮上した。また、グーグルの親会社アルファベットなどの決算発表を控え、利益