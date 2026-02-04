壮大なスケールと緻密な人間描写で熱烈な支持を集めてきた、作家・北方謙三の代表作『水滸伝』を、織田裕二主演で映像化した連続ドラマ『北方謙三水滸伝』が、今月15日より放送・配信開始となる。【動画】連続ドラマ『北方謙三水滸伝』ファイナル予告本作は、腐敗した世に抗う“はみ出し者”たちの闘いを日本ドラマ史上“規格外”のスケールで描く叛逆の群像劇。主人公・宋江（そうこう）役の織田をはじめ、反町隆史、亀梨