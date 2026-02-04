ミラノ・コルティナ冬季オリンピックの開幕まであと2日。選手村が報道陣に公開されました。ミラノ・コルティナ冬季オリンピックは、イタリア北部を舞台に4つの地域で開催されます。ミラノからおよそ400キロ離れたコルティナ・ダンペッツォの選手村が3日に公開されました。記者「入り口から入るとすぐにベッドがありまして、非常にコンパクトなつくりになっています。大会が終わると取り壊されるということで、環境に配慮された選手