男の子が幼稚園から帰ってきたら、真っ先に大型犬に「ただいま」のご挨拶をしに行って…？尊い光景が反響を呼び、投稿は記事執筆時点で19万2000回再生を突破。「可愛すぎる！」「大の仲良し」といった声が寄せられています。 【動画：幼稚園から帰った小さな男の子→すぐさま『大型犬』に抱き着いて…ずっと見ていたい『ただいま』】 大型犬に「ただいま」のご挨拶 Instagramアカウント「yuu160cm」に投稿されたのは、ゴー