飼い主さんがリモートワークをしていたら、ワンコが甘えにきて…？ワンコを撫でてあげた時の至福の表情が反響を呼び、投稿は記事執筆時点で3万8000回再生を突破。「全部が可愛すぎる」「癒される」といった声が寄せられています。 【動画：リモートワーク中、甘えにきた犬→仕事を中断して撫でてあげた結果…作業にならない『幸せな表情』】 お仕事中に構ってアピールをするワンコ YouTubeチャン