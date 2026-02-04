NECパーソナルコンピュータは、個人向けパソコンの2026年春モデルを発表した。 【画像】ノートパソコンのカラーバリエーションは3種類2026年春モデルの商品外観 今回発表された新モデルは、大画面ノートパソコンの『LAVIE N16』と、オールインワンデスクトップパソコンの『LAVIE A27』『LAVIE A23』だ。いずれもメモリー16GB以上、SSD 約512GB以上を標準にした構成となっ