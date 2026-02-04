去年(2025年)11月、釧路市の小学校敷地内で、40代男性が現金や車などを奪われた強盗事件で警察はきのう(2026年2月3日)逃走していた男女3人を逮捕しました。強盗の疑いで逮捕されたのは島根県に住む漁師、松本純容疑者と16歳の少女2人です。3人は、共謀し去年11月、釧路市興津3丁目にある小学校の敷地内で46歳の男性に対し、「財布を出せ」と工具を示して脅迫し、現金2万6000円や男性の軽乗用車などを奪った疑いが持たれています。