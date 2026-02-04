きょう(水)は二十四節気の立春で、暦の上では春の始まりとなりますが、本州の南には高気圧が位置し、気温が上がりやすい気圧配置となっています。特に晴れる太平洋側では日差しから春の暖かさが感じられそうです。日本海側の雪も落ち着き、山陰など西日本の日本海側では日差しの届く時間もあるでしょう。朝はこの時期らしい冷え込みとなっていますが、日中の気温は全国的にきのうより高く、晴れる地域では日差しの暖かさが感じられ