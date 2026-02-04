その場で“正しさ”を競って空気が凍る――そんな心当たりはありませんか。相手の体面を守りつつ事実を整えるには、どんな言い方が正解なのでしょうか？IVEチャン・ウォニョン氏や俳優ハ・ソクジン氏の愛読書と話題となり、韓国で262刷、60万部を超え、「哲学ブーム」の火付け役となった書籍『求めない練習絶望の哲学者ショーペンハウアーの幸福論』をもとに解説します。相手のメンツを潰さない会話の際、たとえ好意からであって