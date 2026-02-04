ボーカルデュオ「ＣＨＥＭＩＳＴＲＹ」の川畑要と堂珍嘉邦が生放送に現れ、ネットは大興奮だ。３日放送のＴＢＳ系「ラヴィット！」（月〜金曜・午前８時）のスタジオにサプライズ生登場。結婚したＭＣの田村真子アナウンサーに、大ヒット曲「君をさがしてた〜ＴｈｅＷｅｄｄｉｎｇＳｏｎｇ〜」をささげた。田村アナは瞳をウルウルさせながら「こんな幸せなことってあるのかと」と感動していた。今年で結成２５年だという