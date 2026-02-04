神戸市交通局はこのほど、市営地下鉄海岸線で３月１４日からダイヤ改正することを発表した。「目的」として、?ホームドア導入を見据えた各駅の停車時間の見直し、?利用状況に応じた運行間隔の変更を挙げている。神戸市の発表資料によると、?は新長田から三宮・花時計前の所要時間を例として、現行の約１５分からダイヤ改正後は約１６分になるとした。また、?は「お客さまのご利用状況をふまえ、新長田駅における海岸線から西