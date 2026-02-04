timeleszの松島聡（28）が3日に放送された日本テレビ系「ザ!世界仰天ニュース」（火曜後9・00）に出演。まねをしたい先輩を明かした。同番組は今回から松島が新レギュラーとして本格始動。番組後半からスタジオに登場し、スタジオトークでは「ものまね」が話題となった。笑福亭鶴瓶から「ものまねされたことある?」と尋ねられて「ないです」としつつ「まねしたい先輩はやっぱりいます」と答えた。まねしたい先輩については「