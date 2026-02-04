DFBポカール準々決勝が3日に行われ、レヴァークーゼンとザンクトパウリが対戦した。公式戦3連勝中のレヴァークーゼンは、ブンデスリーガでは勝ち点「35」の6位につけており、勝ち点「1」差で消化試合数が1つ多い5位ライプツィヒを追っている。対するザンクトパウリは、冬の移籍市場でアビスパ福岡から安藤智哉、京都サンガF.C.から原大智を獲得した一方で、リーグ戦ではここ6試合勝利から遠ざかっており、降格圏の17位に沈んで