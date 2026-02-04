気象予報士の森田正光氏（75）が3日夜、自身のX更新。網膜剥離の手術を受けたと明かした。「3週間ほど前から左目に違和感があり、先日、網膜剥離と診断されて本日手術でした」と明かした。続けて「この歳になると病気を経験する度に、病気に詳しくなっていきます。災害も病気も早めの対策ですね。写真は手術前、手術後です」とつづり2枚の写真を公開。術後の写真の左目には手厚い眼帯が装着されていた。森田氏は24年4月に、初期の