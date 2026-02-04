連載第86回サッカー観戦7700試合超！ 後藤健生の「来た、観た、蹴った」現場観戦7700試合を達成したベテランサッカージャーナリストの後藤健生氏が、豊富な取材経験からサッカーの歴史、文化、エピソードを綴ります。サッカーファンにはお馴染みのスタディオ・ジュゼッペ・メアッツァで、ミラノ・コルティナ五輪の開会式が開催されます。度々このスタジアムを訪れている後藤氏が、建物の魅力と思い出を紹介します。ミラノ・