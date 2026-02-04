『今日もまだお母さんに会いたい』（枇杷かな子/KADOKAWA）第6回【全15回】【漫画】『今日もまだお母さんに会いたい』を第1回から読む大好きな母と苦手な父が、同時期にガンと宣告された。忙しなく過ぎていくダブル介護の日々のなかで、徐々に弱っていくふたりを見つめながら、やがて訪れる別れへの覚悟を積み重ねていく。約2年の介護が終わった時、待っていたのは「もう会えない」という現実――。一緒に食べたもの、行った場所、