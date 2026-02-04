昨今、雪の多い地域では、屋根の雪下ろしなどの除雪作業中の事故が多く発生している。【映像】各地の雪の様子（実際の映像）国土交通省によると、雪が多い年は、年間1000件以上の事故が起きていて、100人以上が亡くなることもあるという。そのうち、死亡事故のおよそ8割は65歳以上の高齢者による事故だ。除雪作業の際には、必ず2人以上で行うこと、はしごを固定することなど、作業中の事故に注意が必要と呼びかけら