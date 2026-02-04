父としてカワカミプリンセス（オークス、秋華賞）、ローレルゲレイロ（スプリンターズS、高松宮記念）を出し、母の父としてはイクイノックス（G1・6勝）を送り出したキングヘイロー。世界的良血らしく大種牡馬として生涯を終えたのだが、ベテラン競馬ファンであれば現役時のキングヘイローのイメージはこうだったはずだ。「血統はいいのに、ちょい足らんなあ。応援してるんだから、もう少し頑張ってくれよ…」（若干の妄想込み