歌手の新浜レオンさん（29）が、4月15日に自身初となる1st EP『New Beginning』をリリース。歌手のこっちのけんとさんが書き下ろした新曲『LOVE しない？』が収録されることが発表されました。新曲『LOVE しない？』は前作の『Fun! Fun! Fun!』に続き、聴くだけで元気が湧いてくるハッピーな楽曲になっています。今回のコラボは、新浜さんとこっちのけんとさんが2024年の『NHK紅白歌合戦』に初出場していたことがきっかけで実現。