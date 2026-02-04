「生命を危険にさらす立ち往生」です国土交通省 福井河川国道事務所は2026年1月29日、大雪注意報が発令されている福井県美浜町の国道27号で、ノーマルタイヤの乗用車がスタックを起こしたと明らかにしました。一体何があったのでしょうか。国道27号は、北陸における交通の要衝 福井県敦賀市から若狭湾沿いを西進し、京都府内に入ると南に進路を変え、京都府京丹波町に向かう道路です。「ええぇぇ…」 これが案の定スタック