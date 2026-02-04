シアニはオフだけで3度の“戦力外”、ドジャースには13日ぶりに復帰ドジャースは3日（日本時間4日）、マイク・シアニ外野手を獲得したと発表した。ドジャースには13日ぶりの復帰となる。アンディ・イバニュス内野手をメジャー出場前提の40人枠から外して事実上の戦力外（DFA）となった。26歳のシアニは2022年にレッズでメジャーデビューし、2023年途中にカージナルスに移籍した。2024年は124試合に出場して打率.228。昨季は19