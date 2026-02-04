アメリカのウォルト・ディズニーは、長年にわたりCEOを務めてきたボブ・アイガー氏が退任し、3月から新たなCEOが就任することを発表しました。ウォルト・ディズニーは3日、取締役会がボブ・アイガー氏の後任として、テーマパークやクルーズ船事業を統括するジョシュ・ダマロ氏を新たなCEOに選出したと発表しました。通算で約18年にわたりディズニーを率いてきた現CEOのアイガー氏は、退任するということです。アイガー氏は「ディズ