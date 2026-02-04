お笑い芸人のヒコロヒーさんが、若者に向けて薬物の危険性を訴えました。ヒコロヒーさん：手を出したら、いかに大変なことになるか、いろんな方に知っていただきたい。警視庁は、薬物を使用した人の話やヒコロヒーさんが薬物の危険性を伝えるメッセージが盛り込まれた動画を公開し、「薬物乱用防止の意識を高めて欲しい」と呼びかけました。